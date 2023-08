Google gaat beveiligingsupdates voor Chrome wekelijks uitbrengen

Google gaat beveiligingsupdates voor Chrome voortaan wekelijks uitbrengen. Op deze manier zouden kwetsbaarheden in de browser sneller moeten worden verholpen en de 'patch gap' worden verkort. Er is sprake van een patch gap wanneer een kwetsbaarheid in opensourcesoftware is gepatcht, maar deze patch nog niet is uitgerold onder de programma's die van de opensourcesoftware gebruikmaken.

Chrome is gebaseerd op de open source Chromium-browser. De code is open source en kan door iedereen worden bekeken, waaronder verholpen kwetsbaarheden. Naast de standaardversie van de browser zijn er ook vroege testversies aangeduid als Canary en Beta. Nieuwe versies van Chrome en Chromium verschijnen eerst als testversie. Aanvallers kunnen de code van deze testversies bekijken en zo kwetsbaarheden ontdekken waar de standaardversie nog geen update voor heeft gekregen.

Sinds 2020 verschijnen er elke twee weken updates voor Chrome, waardoor de patch gap afnam van 35 dagen naar 15 dagen. Door nu wekelijks updates uit te brengen wil Google de patch gap voor Chrome-gebruikers verder verkorten. In het geval van actief aangevallen zerodaylekken zal Google buiten de planning om met updates komen om gebruikers te beschermen, maar het techbedrijf verwacht dat door de wekelijkse patchcyclus het aantal ongeplande updates zal afnemen.