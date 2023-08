Disney gaat delen van wachtwoorden voor streamingdienst aanpakken

Disney gaat het delen van wachtwoorden voor de eigen streamingdienst aanpakken, zo heeft ceo Bob Iger tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers laten weten. "We hebben al de technische mogelijkheid om dit te monitoren", aldus Iger tegenover analisten. "Ik ga geen specifiek getal noemen, behalve dat het aanzienlijk is." Maatregelen om het delen van wachtwoorden tegen te gaan zouden volgend jaar moeten worden uitgerold.

Volgens Iger is het aanpakken van het wachtwoorddelen "een echte prioriteit" voor het bedrijf. Naar verwachting zullen niet alle maatregelen volgend jaar zijn geïmplementeerd. Daarnaast is onduidelijk wat de gevolgen zullen zijn voor de groei van het aantal abonnees. "Die zullen er duidelijk zijn denken we, maar we gaan niet speculeren." Iger voegde toe dat de aanpak ook voor verdere groei van de streamingdienst kan zorgen.

Eerder besloot ook concurrent Netflix om het delen van wachtwoorden tegen te gaan. Vorige maand meldde Netflix dat erin het tweede kwartaal 5,9 miljoen abonnees zijn bijgekomen, sinds het begon met het aanpakken van wachtwoorddelen in de Verenigde Staten. Eerder had de streamingdienst gezegd dat meer dan honderd miljoen huishoudens, zo'n 43 procent van het totaal aantal gebruikers, accounts deelt. Hoe Disney wachtwoorddelen wil aanpakken is nog niet bekend, meldt CNBC.