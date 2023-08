Bedrijven willen leeftijdscontrole via gezichtsscan in VS gaan invoeren

Twee bedrijven en het Entertainment Software Rating Board (ESRB), dat leeftijdsaanduidingen aan computergames geeft, willen dat het in de VS mogelijk wordt om leeftijdscontroles via een gezichtsscan uit te voeren. De Amerikaanse toezichthouder FTC heeft het publiek nu om een reactie gevraagd.

De Amerikaanse Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) verplicht dat op kinderen gerichte websites en online diensten hun informatieverzameling kenbaar maken en toestemming van ouders krijgen voordat er persoonlijke gegevens van kinderen onder de 13 jaar worden verzameld. Om te controleren dat de toestemming echt door een volwassene wordt gegeven heeft 'digitaal identiteitsbedrijf' Yoti de 'Privacy-Protective Facial Age Estimation' technologie ontwikkeld.

Op basis van een live opgenomen afbeelding van de gebruiker wordt gezocht naar patronen in het gezicht om te bepalen of iemand volwassen is. De website of applicatie die de leeftijdscontrole laat uitvoeren ontvangt alleen een 'ja' of 'nee' of iemand aan de leeftijdscontrole voldoet. Verder worden afbeeldingen na de controle meteen verwijderd en niet gebruikt voor trainingsdoeleinden, zo claimt Yoti.

Het bedrijf heeft samen met SuperAwesome, een bedrijf dat technologie biedt waarmee organisaties aan vereisten voor ouderlijke toestemming kunnen voldoen, en het ESRB toestemming aan de FTC gevraagd om de technologie toe staan voor het gebruik bij COPPA-leeftijdscontroles. De toezichthouder heeft nu het publiek om reacties gevraagd, onder andere of de technologie voldoet aan de eisen van de COPPA-wetgeving en of het een risico vormt voor de persoonlijke informatie van gebruikers. Vervolgens zal de FTC over een aantal maanden met een oordeel komen.