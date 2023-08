Microsoft brengt beveiligingsupdates voor Exchange Server opnieuw uit

Microsoft heeft beveiligingsupdates voor Exchange Server opnieuw uitgebracht, nadat de eerste versie voor problemen op servers met een niet-Engelstalig besturingssysteem zorgde. Deze versie verscheen op 8 augustus en verhielp meerdere kwetsbaarheden, waaronder een beveiligingslek dat het mogelijk maakt voor een ongeauthenticeerde aanvaller om als een andere gebruiker in te loggen.

Door een probleem op servers met een niet-Engelstalig OS kon de installatie van de patch niet worden afgerond en stopten Exchange-services met werken. Het "localization issue" is nu door Microsoft verholpen, waarop versie 2 van de updates is uitgebracht. Voor systemen waar versie 1 zonder problemen handmatig is geïnstalleerd is geen verdere actie vereist. In het geval de eerste versie via Microsoft / Windows Update is geïnstalleerd zal de installatie van versie twee automatisch plaatsvinden.

Beheerders van een Exchange-server met een niet-Engelstalig OS die versie 1 via een door Microsoft gegeven workaround konden installeren moeten deze versie eerst verwijderen voordat versie 2 wordt geïnstalleerd. Om beheerders te helpen heeft Microsoft ook een tabel met uit te voeren acties gemaakt. Het techbedrijf roept beheerders op om de nieuwe versie van de updates zo snel mogelijk te installeren.