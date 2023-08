AP bezorgd over websites die schoolgidsen met persoonsgegevens aanbieden

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is bezorgd over websites die schoolgidsen met persoonsgegevens aanbieden. Het AD bericht vandaag over een Oostenrijkse website die privacygevoelige documenten verzamelt en aanbiedt. Het gaat onder andere om duizenden oude schoolgidsen, waarvan een deel met namen, adresgegevens en telefoonnummers van docenten, medewerkers en soms ook van scholieren.

Vanwege de invoering van de AVG worden schoolgidsen niet meer op deze manier gemaakt, toch circuleren oude gidsen nog steeds rond die door sommige websites worden verzameld en opnieuw aangeboden. "Dit is vreselijk kwalijk. Je zal daar maar staan met je telefoonnummer en adres, en het is ook nog eens makkelijk te vinden via Google. Het is in het belang van de scholen dat hier snel een sterke reactie op komt", zegt Bastiaan van Ramshorst, advocaat van stichting Brein, tegenover het AD.

Volgens Van Ramshorst is het lastig om de site offline te halen. "Dat komt omdat de kern van de website niet per se onrechtmatig is, het gaat om bepaalde delen van de content. Dat zagen we bij The Pirate Bay: dat duurde jaren voor die site offline ging." The Pirate Bay is echter niet offline, maar wordt door Nederlandse providers geblokkeerd.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft ook zijn bedenkingen over de site. "Helaas zijn er partijen die het internet afstruinen puur en alleen om er persoonlijke informatie van willekeurige mensen bijeen te schrapen. Met als doel, om er geld aan te verdienen. De AP is daar zeer bezorgd over."