Duitse politie: meeste ransomware-aanvallen beginnen met phishingmail

De meeste ransomware-aanvallen die de Duitse politie vorig jaar registreerde begonnen met een phishingmail, zo stelt het Bundeskriminalamt (BKA) in het Bundeslagebild Cybercrime 2022. Vorig jaar registreerde de Duitse politie zo'n 137.000 gevallen van cybercrime. Een daling van 6,5 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Het aantal aanvallen dat vanuit het buitenland werd gepleegd en schade veroorzaakte steeg echter met acht procent.

De grootste dreiging voor bedrijven en publieke instanties blijft ransomware, aldus het BKA. Deze aanvallen beginnen in de meeste gevallen met een phishingmail. Vorig jaar werd gemiddeld één Duits bedrijf per dag aangevallen met ransomware. De Lockbit-ransomware was het meest actief in Duitsland, gevolgd door Phobos en Deadbolt. Deze laatste ransomware infecteert NAS-apparaten. Het gemiddelde losgeld dat slachtoffers betaalden bedroeg 276.000 dollar, zo laat het BKA weten.

De Duitse politie stelt zelfs dat ransomware-aanvallen het voortbestaan van bedrijven kunnen bedreigen. "De vandaag gepresenteerde cijfers en ontwikkelingen maken duidelijk dat we niet kunnen blijven stilstaan in de strijd tegen cybercrime. We moeten daarom al onze kracht en expertise inzetten om de veiligheid in cyberspace te garanderen. We moeten cyberaanvallen op de vitale infrastructuur, openbaar bestuur of supply chains niet alleen tegengaan, maar ook beter in staat zijn om ze te voorkomen", zegt BKA-vicevoorzitter Martina Link.