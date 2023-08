'Grootschalige phishingaanval op Microsoft-gebruikers met QR-codes'

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Denk je bij het voorkomen van hacks en de term cybersecurity: laat dat maar aan mij over? Dan voel jij je als security specialist bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) in Den Haag helemaal thuis. In de rol van security specialist sta je samen met collega’s van andere teams klaar voor incidenten.