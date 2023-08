Snapchat-chatbot plaatste door bug ongevraagd stories namens gebruikers

My AI, de chatbot die beschikbaar is voor betalende Snapchat-gebruikers, heeft gisteren ongevraagd stories geplaatst. Opvallend is dat de chatbot geen toegang zou hebben tot de stories-functie. Snap, de ontwikkelaar van Snapchat, spreekt van een bug die inmiddels is opgelost.

Snapchat-gebruikers maakten gisteren massaal melding van stories – verdwijnende verhalen in de app – die zij zelf niet gedeeld hebben. De stories waren slechts een seconde lang en toonden twee kleuren die in elkaar overliepen. Sommige gebruikers dachten per ongeluk een foto van hun muur en plafond gedeeld te hebben. Maar de korte video bleek geplaatst door My AI, de chatbot die Snapchat in februari introduceerde voor gebruikers die vier dollar per maand betalen voor Snapchat+. Gebruikers die de chatbot vervolgens om opheldering vroegen, kregen geen antwoord.

My AI deelde tijdelijk stories als gevolg van een bug, verklaart een Snap-woordvoerder tegenover Techcrunch. Die bug is opmerkelijk, want Snap bevestigt tegenover de website dat My AI op dit moment geen stories kan plaatsen. Het bedrijf laat niet los of het achter de schermen experimenteert met My AI stories laten plaatsen.

Op dit moment kan de chatbot onder meer tekstberichten naar de gebruiker sturen en ook afbeeldingen genereren. My AI is gebaseerd op het OpenAI-taalmodel dat ook ChatGPT aanstuurt. Snapchat incasseert sinds de release van My AI veel 1-ster-reviews in de Google Play Store en Apple App Store van gebruikers die de chatbot niets vinden, zo meldde Techcrunch in april op basis van data van onderzoeksfirma’s.