New York City verbiedt TikTok op werkapparaten

Ambtenaren van de stad New York City mogen niet langer TikTok gebruiken op werktelefoons en andere apparaten van hun werkgever. Het NYC Cyber Command verbiedt ambtenaren om TikTok te installeren of gebruiken op werkapparaten omdat de Chinese app een beveiligingsrisico vormt.

Volgens het NYC Cyber Command is TikTok met name risicovol voor ‘technische netwerken van de stad’, meldt The Verge na het inzien van een interne memo. Afdelingen van het stadsbestuur hebbben daarom dertig dagen de tijd gekregen om TikTok te verwijderen van werkapparaten van ambtenaren. Een verbod op het installeren en gebruiken van de app en bijbehorende website is per direct ingegaan.

Het stadsbestuur laat tegenover The Verge weten dat ‘social media geweldig zijn om New Yorkers met elkaar en de stad te laten communiceren, maar dat we er ook voor moeten zorgen dat zij de platformen op een veilige manier kunnen gebruiken.

De staat New York stelde al in 2020 een verbod in op het installeren en gebruiken van TikTok op werkapparaten. Een aantal afdelingen mag TikTok wel blijven gebruiken voor marketingdoeleinden. Ook verschillende andere Amerikaanse staten hebben in de afgelopen jaren dergelijke verboden ingevoerd. Diverse landen, waaronder Noorwegen, Nieuw-Zeeland, België en Canada, voeren dit beleid voor al hun ambtenaren. De Nederlandse overheid heeft TikTok onlangs verboden op werktelefoons van Rijksambtenaren. Gemeenten en provincies kunnen zelf besluiten nemen. Zo hebben onder meer de gemeente Amsterdam en provincie Groningen eigen TikTok-verboden ingevoerd.