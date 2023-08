Website om anoniem bestanden te delen Anonfiles sluit vanwege misbruik

Anonfiles, een populaire maar ook beruchte website om anoniem bestanden te delen, is offline gegaan. Naar eigen zeggen omdat de beheerders niet langer goed kunnen optreden tegen het misbruik van gebruikers, die er onder andere gestolen onlinegegevens en auteursrechtelijk beschermd materiaal verspreidden.

Op Anonfiles waanden gebruikers zich onbespied omdat de website geen logs bijhield. Van dit privacyspeerpunt werd massaal misbruik gemaakt, melden de websitebeheerders in een statement na het offline halen van Anonfiles. Zij zeggen dat hun automatiseringsproces om schadelijke content te blokkeren onvoldoende is gebleken om al het misbruik tegen te gaan. Volgens de beheerders maakte een ‘extreem groot aantal gebruikers’ zich schuldig aan het uploaden en verspreiden van onder meer gestolen datasets. Om die reden heeft de proxy provider Anonfiles afgesloten. De beheerders willen niet meer door met Anonfiles en bieden het domein te koop aan, meldt onder meer Bleepingcomputer.

Nu de website offline is, kunnen kwaadwillenden er geen schadelijke content meer op verspreiden. Beveiligingsonderzoekers verliezen echter ook een platform om samples op te sporen.

Critici stellen dat Anonfiles zelf ook geen schone lei heeft. De website is meermaals in het nieuws gekomen vanwege het opdringen van Chrome- en Firefox-extensies en het tonen van advertenties die doorlinkten naar malware. Gebruikers gaven ook regelmatig aan dat zij bij het starten van een download op Anonfiles werden doorverwezen naar een website dat automatisch een ISO-bestand met dezelfde bestandsnaam downloadde. Zo’n ISO-bestand kon malware bevatten. Beveiligingsonderzoeker Germán Fernández waarschuwde in 2021 voor RedLine Stealer-malware die zich via Anonfiles verspreidde. RedLine Stealer richtte zich eenmaal genesteld in een computer op het buitmaken van inloggegevens en cryptowallets.