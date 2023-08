Chrome introduceert nieuwe functies om http-verkeer te verminderen

Google Chrome krijgt meer functies om http-websites veiliger te bezoeken, waaronder het upgraden van http-verkeer naar https. Chrome-gebruikers krijgen ook een waarschuwingsmelding te zien voordat zij een bestand downloaden via een http-verbinding.

De maatregelen zijn volgens Google nodig omdat – ondanks eerdere inspanningen om https te stimuleren – nog steeds vijf tot tien procent van het webverkeer in Chrome blijft steken op http. Webverkeer via http is eenvoudiger te onderscheppen door kwaadwillenden. Google toont Chrome-gebruikers al tijden een waarschuwingsmelding als zij een http-webpagina bezoeken, maar erkent in een blogpost dat veel gebruikers de melding niet doorhebben en dat de melding niet voorkomt dat kwaadwillenden de webpagina aanpassen.

Om het verkeer via http verder te verminderen, gaat Google voortaan alle http://-navigaties upgraden naar https://. De techniek die Google hiervoor gebruikt, is vergelijkbaar met HSTS-upgrading. Volgens Google werkt de techniek in bijna alle situaties, alleen niet als https echt niet beschikbaar is. Google test de functie nu in Chrome 115 en verwacht de functie ‘binnenkort’ uit te rollen naar alle Chrome-gebruikers.

Chrome krijgt ook een expliciete waarschuwings-pop-up als de gebruiker een bestand via een http-verbinding wil downloaden. De pop-up raadt de gebruiker aan om het bestand weg te gooien, maar laat de gebruiker het onveilige bestand ook downloaden. Deze pop-up verschijnt naar Google’s verwachting vanaf medio september in Chrome.

Google breidt ook zijn HTTPS-First Mode-beveiligingsmaatregelen uit. In deze modus vraagt Chrome de gebruiker om expliciete toestemming voor het tonen van een http-webpagina. De modus is nu ook beschikbaar voor gebruikers in Google’s Advanced Protection Program die ingelogd zijn in Chrome. Volgens Google was dit een wens van gebruikers. De modus wordt binnenkort ook standaard geactiveerd in de incognitofunctie van Chrome. Google experimenteert ook met het automatisch inschakelen van de modus voor websites waarvan Chrome weet dat de gebruiker die normaliter bezoekt via https, en met het automatisch inschakelen van de modus voor gebruikers die vrijwel nooit http-webpagina’s bezoeken.

Chrome-gebruikers die de https-upgrading al voor de brede uitrol willen testen, kunnen dat vanaf vandaag doen via chrome://flags. Daar zijn HTTPS Upgrades en Insecure download warnings te activeren. De HTTPS-First Mode is te activeren via de beveiligingsinstellingen van Chrome.