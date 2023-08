Chrome gaat gebruikers waarschuwen voor geïnstalleerde malafide extensies

Google Chrome gaat gebruikers binnenkort waarschuwen wanneer ze extensies hebben geïnstalleerd die malware bevatten of de regels van de Chrome Web Store hebben overtreden en daarom door Google uit de Web Store zijn verwijderd. Dat heeft het techbedrijf in een blogposting bekendgemaakt. Vanaf Chrome 117 krijgen gebruikers te zien als er iets mis is met geïnstalleerde extensies. Naast extensies die zijn aangemerkt als malware en in strijd zijn met de Chrome Web Store policy gaat het ook om extensies die door de ontwikkelaar zelf uit de Web Store zijn verwijderd. Via de Web Store kunnen Chrome-gebruikers extensies voor de browser downloaden.

"We hebben deze aanpassing bedacht om het ecosysteem veilig voor gebruikers te houden en tegelijkertijd de kans te verkleinen dat dit legitieme extensies raakt", zegt Oliver Dunk van Google. Wanneer het probleem met de extensie is verholpen zal de melding binnen de browser verdwijnen. Gebruikers kunnen via de melding ervoor kiezen om de extensie zelf te verwijderen of de waarschuwing te verbergen. In het geval van besmette extensies worden die altijd automatisch door Google verwijderd, iets wat nu ook al het geval is. Chrome 117 verschijnt op 6 september.