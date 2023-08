Online bestelplatform iMenu360 lekt gegevens van 3,4 miljoen mensen

Het online bestelplatform voor restaurants iMenu360 heeft de persoonlijke gegevens van 3,4 miljoen mensen gelekt. Het bedrijf werd herhaaldelijk over het datalek ingelicht, maar gaf geen reactie, zo meldt beveiligingsonderzoeker Troy Hunt van datalekzoekmachine Have I Been Pwned. IMenu360 biedt een platform waarmee restaurants online bestellingen van klanten kunnen verwerken. Meer dan vijfduizend restaurants maken er volgens iMenu360 gebruik van. Het platform zou al meer dan honderd miljoen bestellingen hebben verwerkt.

Vorig jaar augustus wist een aanvaller persoonlijke gegevens van 3,4 miljoen mensen te stelen die bestellingen hadden geplaatst bij restaurants die op het platform zijn aangesloten. Het gaat om naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en locatiegegevens. Tussen april en augustus van dit jaar probeerde Hunt het bedrijf meerdere keren op verschillende manieren te informeren, maar kreeg naar eigen zeggen geen enkele reactie. "Sommige bedrijven willen gewoon niets van datalekken weten", aldus Hunt.

De e-mailadressen van getroffen personen zijn toegevoegd aan Have I Been Pwned. Via de zoekmachine is het mogelijk om te kijken of een e-mailadres in een bekend datalek voorkomt. Van de 3,4 miljoen gestolen e-mailadressen was 86 procent al via een ander datalek bij de zoekmachine bekend.