Adblocker uBlock Origin Lite beschikbaar voor Firefox

Door waterlelie: Dit is eigenlijk een steeds terugkerende reactie die ver van de realiteit staat. Linux zal nooit een rol van betekenis spelen voor de consument. Volgens tweakers.net hebben de Linux distro's in 2023 een marktaandeel van 2,42 % dat is dus niets.

Wereldwijd is het iets meer (Statcounter schat voor Nederland iets meer dan 2% en wereldwijd iets meer dan 3%). 2% van de Nederlandse bevolking is bijna de stad Utrecht. 3% van de wereldbevolking is ruim de helft van de EU. Dat vind ik niet niets.En let eens op de termen die je gebruikt: marktaandeel, consument. Het economische begrip "markt" heeft betrekking op handel. Als je iets niet via handel verkrijgt gaat dat niet via een markt. En het woord consumeren betekentbruiken terwijl software niet op gaat door het tebruiken. Gebruiksaandeel en gebruiker zijn betere termen.Vraag je nu eens af of gebruiksaandeel een goede maat voor succes is.Ter vergelijking: het aantal mensen op aarde is slechts 0,00004% van het aantal mieren op aarde. Marginaal dus, totaal geen succes. En als we ons met eencelligen gaan vergelijken worden we helemaal weggevaagd. En toch vormen we als mensen samenlevingen; verbouwen we voedsel; bouwen we steden, infrastructuur, technologie. Geen geringe prestatie voor een soort die zo'n minimaal "marktaandeel" heeft in het leven op aarde.Aantallen en percentages als maatstaf voor succes zijn onzinnig. Kijk naar hoe iets functioneert en hoe goed het overleeft, daaraan zie je of iets succesvol is of niet.Marktwerking heeft een dynamiek waarin sommige deelnemers steeds groter worden en kleintjes opslokken of wegconcurreren, tot er een monopolie over is (als overheden daar geen stokje voor steken). Bedenk dat die drive om groter te moeten worden omdat je anders risico loopt ten onder te gaan, en daarmee de neiging om marktaandeel als graadmeter voor succes te zien, een kenmerk is van dat soort vechtmarkten. Dingen die daar simpelweg niet aan meedoen zijn ook niet aan die dynamiek onderhevig. Het is niet voor niets dat een agressieve marktpartij als Microsoft er niet in is geslaagd om Linux kapot te krijgen met lastercampagnes ("Linux is a cancer", de "Get the facts"-campagne vol absurde onzin etc.) en het uiteindelijk zelf uitgebreid is gaan gebruiken. Ze bestreden het met marktdenken als perspectief, terwijl het op andere dingen dan marktwerking drijft.