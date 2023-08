Aanvaller kan wifi-wachtwoord stelen via slimme ledlamp van TP-Link

Helaas is het mogelijk om illegale dingen te doen over andermans metwerk... Diegene onder verdenking is dan de gebruiker van het desbetreffende IP-adres.

Het zal je maar gebeuren, je LED-lamp wordt gehacked, de buur logt in op je netwerk, download KP en de politie staat de volgende dag voor je deur terwijl de hele buurt staat te kijken...Niet zo'n leuke gedachte.

En ja, je bent onschuldig, maar alleen nadat politie al je systemen hebben doorgelicht en je huis doorzocht.

Alleen... Hoe leg je dat aan de buren uit, wie gelooft je? Dan kun je beter verhuizen.

Zulke afschuwelijke scenarios kunnen gebeuren door zoiets simpels.

Helaas veranderen mensen vaak het standaard wachtwoord niet wat ook redelijk gemakkelijk is te kraken IMO.

Vaak is het iets zoals "EWHA337" ofzoiets... Redelijk gemakkelijk te bruteforcen. Daarnaast staat het wachtwoord achterop de modem, als dat ding in de huiskamer staat kunnen bezoekers er een foto van maken, en het is nog erger als dat ding voor het raam staat...

Dan gaan mensen rustig in een autoootje zitten met een smartphone of laptop op de parkeerplek voor je huis zonder dat iemand dat doorheeft.

Daarnaast hebben mensen soms een oude router of firmware waardoor er gebrekken inzitten zoals het laten aanstaan van wps waarmee de WiFi sleutel terug kan worden berekend.