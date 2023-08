Proton VPN komt met zakelijke vpn-dienst voor bedrijven

Vpn-provider Proton VPN heeft vandaag een aparte zakelijke vpn-dienst voor bedrijven aangekondigd. Proton VPN for Business is een volledig beheerde vpn-dienst die via aparte servers en ip-adressen een gateway voor bedrijven biedt. Elke gateway is alleen benaderbaar voor medewerkers van het betreffende bedrijf. Op basis van de gateway kan vervolgens worden bepaald tot welke middelen personeel toegang heeft.

De servers en ip-adressen die voor de private gateway worden gebruikt kunnen uit meer dan 65 locaties worden gekozen. Proton VPN benadrukt dat het een volledig beheerde dienst is en bedrijven niet over "in-house experts" hoeven te beschikken om van de vpn-dienst gebruik te maken. Ook is er geen aparte hardware of installatie vereist. Verder kan de vpn-dienst advertenties en trackers blokkeren. Volgens Proton VPN gebruikt de zakelijk vpn-dienst een deel van de technologie die ook voor de consumenten vpn-dienst wordt gebruikt, maar is het fundamenteel een ander product.