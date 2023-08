Hackers kunnen website kapen door kwetsbaarheden in WordPress-plugin

Twee kwetsbaarheden in de populaire WordPress-plugin Jupiter X Core geven hackers de mogelijkheid om de website in kwestie over te nemen en zonder authenticatie bestanden te uploaden.

Jupiter X Core is een visuele editor die als plugin onderdeel uitmaakt van het Jupiter X-thema. Ruim 172 duizend WordPress-websites gebruiken dit 59 dollar kostende thema, schrijft Bleepingcomputer op basis van de verkooppagina op Themeforest.

De twee kwetsbaarheden zijn ontdekt door WordPress-beveiligingsfirma Patchstack en gerapporteerd aan de ontwikkelaar van het thema. Die heeft onlangs een beveiligingsupdate uitgebracht die de kwetsbaarheden verhelpt. Gebruikers van Jupiter X Core met versie 3.3.8 en lager zijn kwetsbaar en dienen de plugin te updaten naar versie 3.4.3.

De ene kwetsbaarheid (CVE-2023-38388) stelt een kwaadwillende in staat om zonder authenticatie bestanden te uploaden, inclusief potentieel het uitvoeren van willekeurige code op de server. Om die reden heeft het lek een score van 9.0 gekregen. De tweede kwetsbaarheid is met een score van 9.8 nog gevaarlijker en draagt de naam CVE-2023-38389. Een kwaadwillende die het e-mailadres van de gebruiker weet, kan dat WordPress-account in kwestie overnemen door een bug in de authenticatiemethode.

Onduidelijk is of één of beide kwetsbaarheden in het wild misbruikt zijn. Bleepingcomputer kon hier geen bewijs voor vinden. Patchstack laat zich niet uit over eventueel misbruik.