Gegevens zestig miljoen personen gestolen via lek in MOVEit Transfer

De criminelen achter de Clop-ransomware hebben via een kwetsbaarheid in MOVEit Transfer de gegevens van zestig miljoen personen gestolen. Duizend organisaties werden via het beveiligingslek aangevallen, zo stelt securitybedrijf Emsisoft op basis van datalekmeldingen aan privacytoezichthouders, persberichten, meldingen bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC en de website van de criminelen zelf.

MOVEit Transfer is een applicatie voor het uitwisselen van bestanden. Allerlei organisaties maken er gebruik van om onder andere vertrouwelijke informatie binnen de organisatie te delen. Een zerodaylek in deze software werd eind mei bij een wereldwijde aanval gebruikt, waarbij criminelen achter de Clop-ransomware toegang tot de MOVEit-servers van inmiddels duizend organisaties kregen en daarbij allerlei gegevens buitmaakten. Op de eigen website publiceert de Clop-groep vervolgens de namen van getroffen organisaties. Als het gevraagde losgeld niet wordt betaald dreigt de groep de gestolen data te publiceren.

Emsisoft stelt dat inmiddels van duizend organisaties bekend is dat ze slachtoffer zijn geworden en dat aantal kan nog verder groeien. De grootste datadiefstal via het MOVEit-lek vond plaats bij de Amerikaanse dienstverlener Maximus, waarbij de gegevens van elf miljoen personen werden gestolen. Op de tweede plaats staat het Franse centrum voor werkgelegenheid Pôle emploi. Daar kregen de aanvallers de gegevens van tien miljoen mensen in handen, zo werd vorige week bekend.

De meeste getroffen organisaties, 84 procent, bevinden zich in de Verenigde Staten, Duitsland volgt met 3,6 procent op de tweede plek, gevolgd door Canada (2,6 procent) en het Verenigd Koninkrijk (2,1 procent). Financiële en professionele dienstverleners en onderwijsinstellingen maken bij elkaar vijftig procent van de getroffen organisaties uit.