Kwartiermaker OSPO: open source helpt verminderen risico’s binnen overheid

Het gebruik van open source draagt bij aan het verminderen van risico’s binnen de overheid en vermindert de afhankelijkheid van grote techbedrijven, zo stelt Boris van Hoytema, kwartiermaker OSPO (Open Source Program Office) bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Van Hoytema is sinds deze maand kwartiermaker en wil vooral een aanspreekpunt zijn voor ambtenaren die vragen over open source hebben of hiermee aan de slag willen.

"Ik vind het belangrijk dat de publieke taak en de uitvoering daarvan centraal staat in de digitale transformatie van de overheid. Gesloten software, afhankelijk zijn van grote softwarebedrijven en het verliezen van je eigen autonomie en soevereiniteit is niet meer van deze tijd", laat hij tegenover Digitale Overheid weten. Volgens Hoytema is het een utopie om te denken dat de overheid zelf alle software moet bouwen. "Dat kan niet. Dat is gewoon te veel werk en daar komt bij dat we binnen Europa niet voldoende ontwikkelaars beschikbaar hebben om dit voor alle overheden te kunnen doen."

De kwartiermaker ziet vooral een rol in het samenwerken met bedrijven, om zo software te ontwikkelen waarmee overheden hun eigen soevereiniteit en autonomie terugkrijgen. "Samen met andere overheden, bedrijven en inwoners kunnen we software ontwikkelen en een systeem bouwen waarbij we zelf in control zijn." Hoytema merkt op dat open source een bewezen samenwerkingsmanier is waarbij het mogelijk is om in een korte tijd groot op te schalen.

"Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat open source ook bijdraagt aan het verminderen van risico’s binnen de overheid. Doordat je samenwerkt met anderen en vanaf de start laat zien wat je doet, ben je eerder in staat om risico’s te herkennen, op te sporen en op te lossen", aldus de kwartiermaker. "Je ontdekt sneller als iets niet werkt, omdat mensen buiten je eigen organisatie andere dingen constateren dan jijzelf."

Hoytema voegt toe dat open source een andere manier van werken voor overheden is. "Dit komt doordat open source van overheden (vanuit de rol van opdrachtgever) vereist dat je een duidelijke opdracht moet kunnen geven. Als je iets in open source laat ontwikkelen, dan is het jouw verantwoordelijkheid om het eigenaarschap van de opdracht goed te vervullen." Overheden moeten dan ook bewust zijn wat ze willen gaan bouwen, welke functionaliteiten nodig zijn en hoe de software gaat werken. "Vaak ontbreekt het binnen overheden aan de juiste kennis om de rol van opdrachtgever goed te vervullen."