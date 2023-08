Skype kan ip-adres mobiele gebruikers via malafide link lekken

Het ip-adres van mobiele Skype-gebruikers is alleen door het versturen van een malafide link te achterhalen. Behalve het openen van het bericht is geen verdere interactie vereist, zoals het klikken op de link zelf. Microsoft was eerst niet van plan om het probleem te verhelpen, maar heeft nu toch een update aangekondigd. Het probleem doet zich alleen voor bij de Skype-app. De desktopapplicatie is niet kwetsbaar. Dat meldt 404 Media, dat door een beveiligingsonderzoeker genaamd 'Yossi' werd ingelicht.

Aangezien Skype nog steeds kwetsbaar is wil de publicatie niet vertellen hoe de kwetsbaarheid precies werkt, behalve dat alleen het openen van een bericht met een speciaal geprepareerde link voldoende is om het ip-adres te lekken. De onderzoeker stelt dat hij Microsoft op 12 augustus over het probleem informeerde, maar het techbedrijf het lekken van het ip-adres niet als een kwetsbaarheid beschouwt. In een verdere uitleg laat Microsoft weten dat het probleem niet ernstig genoeg is om meteen te worden verhelpen, maar het in de toekomst met een update komt om klanten te beschermen.