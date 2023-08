Australische man aangeklaagd voor niet afstaan wachtwoord usb-stick

Een 69-jarige man is in Australië aangeklaagd voor het niet afstaan van het wachtwoord van zijn beveiligde usb-stick. De man kan hiervoor een gevangenisstraf van maximaal tien jaar krijgen, zo laat de Australische politie weten. De man wordt verdacht van het voeren van 'geseksualiseerde gesprekken' met minderjarigen en het bekijken en in bezit hebben van misbruikmateriaal.

Tijdens een huiszoeking afgelopen juni werden meerdere elektronische apparaten en usb-sticks van de man in beslag genomen waarvan de Australische politie beweert dat die misbruikmateriaal bevatten. Australië kent een decryptieplicht voor verdachten. De politie vroeg de verdachte om het wachtwoord van één van de usb-sticks, maar die wilde de man niet geven. Daarom is hij nu ook aangeklaagd voor het niet afstaan van zijn wachtwoord, waarop zoals gezegd een gevangenisstraf van maximaal tien jaar staat.

Eerder dit jaar werd een 39-jarige Australische man nog veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf voor het niet afstaan van zijn inloggegevens aan de Australische politie. De autoriteiten hadden de man om de inloggegevens gevraagd van een apparaat waarvan werd vermoed dat het kindermisbruikmateriaal bevatte.