Mozilla gaat geïntegreerde Firefox Relay onder miljoenen gebruikers uitrollen

Mozilla gaat Firefox Relay, een dienst waarmee gebruikers een e-mailalias kunnen genereren om zich bijvoorbeeld op websites te registreren, verder binnen Firefox integreren en onder miljoenen gebruikers uitrollen. Daardoor kan Firefox straks bij elke online registratie een e-mailalias genereren en voorstellen, zodat de gebruiker nooit zijn echte e-mailadres hoeft op te geven. Deze 'e-mail masks' werden begin dit jaar onder een beperkt aantal gebruikers getest. De feature komt de komende weken voor miljoenen gebruikers met een Firefox Account beschikbaar.

Gebruikers maken via Firefox Relay een alias aan. E-mails worden via de aangemaakte alias, eindigend op het domein mozmail.com, naar het echte e-mailadres van de gebruiker doorgestuurd. Zodoende komt het echte e-mailadres nooit in handen van de betreffende website. De gratis versie van Firefox Relay biedt gebruikers vijf aliassen. Gebruikers die een dollar per maand betalen kunnen een onbeperkt aantal 'masks' genereren. Het gebruik van Firefox Relay vereist het aanmaken van een Firefox Account.