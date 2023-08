Kan ik bij het beëindigen van klant zijn de opgeslagen gegevens laten verwijderen?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Bij (veel) internet winkels, abonnementen, leveranciers, enz. wordt een inlog met naam/e-mail-adres en wachtwoord gevraagd. Kan ik bij het beëindigen van klant zijn / abonnee opzeggen de opgeslagen gegevens laten verwijderen?

Antwoord: Een account zoals hier beschreven is een verzameling van persoonsgegevens, en de verwerking daarvan valt dus onder de AVG. Deze kent een recht van verwijdering (vergetelheid, zo je wilt) en dat geldt voor accounts dus net zo goed.

Het recht van verwijdering geldt alleen als de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt (plus andere uitzonderingen die er hier niet toe doen). Een account wordt gewoonlijk opgezet om een bepaalde dienst te leveren. Dus zodra de dienst stopt, eindigt het doel van de verwerking en dus de grond om de gegevens nog te hebben.

Hoofdregel is dus: bij stoppen dienst moet het account weg.

Natuurlijk zijn daar uitzonderingen op. Bij webwinkels zie je bijvoorbeeld vaak dat men redeneert, je hebt nog een periode garantie op het gekochte, en het account is nodig om de garantieaanvraag af te handelen. Daar valt wat voor te zeggen, zij het dat je garantie ook moet kunnen claimen als je geen toegang meer hebt tot het account. Het kan enige overtuigingskracht kosten om een organisatie dit duidelijk te maken, maar je staat in je recht als je zo'n account wil laten verwijderen.

Ook is een tegenargument vaak dat je via je account bij de facturen kunt, en/of dat die facturen zeven jaar lang bewaard moeten van de Belastingdienst. Dat klopt natuurlijk, maar is geen argument om het account actief te laten: als klant kun je de facturen downloaden (en is het jouw keuze om facturen niet te bewaren). En als bedrijf moet je de facturen in je eigen administratie bewaren, wat los moet staan van een klantaccount.

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.