Minister: geen landelijke crisiscommunicatie Rijksoverheid via X

De Rijksoverheid zal in het geval van een grote ramp of crisis dit niet via X communiceren, zo heeft demissionair minister Yesilgoz van Justitie en Veiligheid laten weten. Daarnaast gaat de minister met de verschillende veiligheidsregio's in gesprek over het gebruik van het platform dat eerder nog als Twitter bekendstond.

Yesilgoz reageerde op Kamervragen van D66. Dat had om opheldering gevraagd naar aanleiding van een NL-Alert dat op 5 juli wegens extreme weersomstandigheden in Noord-Holland werd verstuurd. "Extreme weersomstandigheden in de provincie Noord-Holland. Blijf binnen. Bel 112 alleen bij levensgevaarlijke situaties. Nadere informatie en updates op Twitter.com @brandweeraa", aldus het bericht.

Dit was aanleiding voor D66-Kamerlid Dekker-Abdulaziz om de volgende dag Kamervragen te stellen. "Hoe wenselijk acht u het om nadere informatie en updates over gevaarlijke omstandigheden via Twitter te verstrekken, aangezien alleen Twitter-gebruikers deze informatie kunnen zien en sommige gebruikers al snel aan een limiet zitten op het aantal berichten wat zij kunnen lezen?", zo wilde ze van de minister weten.

De bewindsvrouw antwoordt dat ze het NL-Alert systeem aan het decentrale gezag beschikbaar stelt. "De Rijksoverheid, of mijn ministerie specifiek, kijkt niet mee met de berichten die er lokaal worden uitgezonden. Mijn ministerie is alleen betrokken als er landelijke NL-Alert berichten worden uitgestuurd."

In het Inzet en Beleidskader voor berichten vanuit NL-Alert staat dat het altijd goed is om te verwijzen naar een bron voor meer informatie. Hierbij wordt echter geen bepaald type medium genoemd. "Vanuit de Rijksoverheid zal bij een landelijk bericht in ieder geval geen crisiscommunicatie via Twitter plaatsvinden. Daarvoor zijn instrumenten zoals de website www.crisis.nl bedoeld", voegt Yesilgoz toe.

Dekker-Abdulaziz wilde verder weten of de minister het ermee eens is dat informatie en updates bij noodmeldingen altijd toegankelijk moeten zijn voor iedereen en niet afhankelijk van één enkel techplatform, en of ze hierover met de veiligheidsregio's in gesprek wil gaan. "Naar aanleiding van deze casus zal ik met de veiligheidsregio’s nagaan of het inzet- en beleidskader hierop aangepast dient te worden", reageert Yesilgoz.