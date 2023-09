Belgische privacytoezichthouder seponeert honderden klachten van burgers

De Belgische privacytoezichthouder GBA heeft wegens beperkte middelen besloten om honderden privacyklachten van burgers te seponeren. De klachten zijn al meer dan een jaar niet meer behandeld en zijn volgens de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) niet bijzonder prioritair of "maatschappelijk bovenmatig relevant".

De GBA ontvangt jaarlijks honderden klachten van burgers die stellen dat hun privacy door een organisatie is geschonden. Vorig jaar ging het om 604 privacyklachten. "Er kan niet steeds op snelle en eenvoudige wijze een oplossing gevonden worden voor elke klacht. Dit komt onder meer omdat de GBA soms bijkomende onderzoeksmaatregelen moet stellen om de juiste feiten te achterhalen", stelt de toezichthouder.

Daarnaast moet de GBA naar eigen zeggen een heel aantal procedurele voorwaarden, met name met betrekking tot de rechten van verdediging, respecteren. Dit leidt tot soms tot erg omvangrijke procedures die een aanzienlijke werklast voor de toezichthouder meebrengen. Vorig jaar nam de Belgische privacytoezichthouder 189 beslissingen, tegenover 604 klachten die binnenkwamen. Volgens de GBA is het met deze getallen "logisch" dat er door de jaren heen een sterke dossierachterstand is ontstaan.

De GBA heeft daarom gekeken of het nog "opportuun" is om oudere dossiers te behandelen. Van 389 dossiers is nu besloten dat dit niet het geval is. "Dit onder meer omdat elk van die dossiers al langer dan één jaar niet behandeld werd en omdat de omstandigheden van de zaak niet in het bijzonder prioritair of maatschappelijk bovenmatig relevant zijn", aldus de verklaring hiervoor (pdf).

Verder stelt de toezichthouder dat het gezien de beperkte middelen waarmee het werkt, en gezien de werklast en complexiteit die vele van de klachtdossiers bij de GBA meebrengen, het per dossier keuzes moet maken wat betreft de opportuniteit van de verdere behandeling. Burgers van wie de privacyklacht is geseponeerd kunnen hier wel beroep tegen aan tekenen.