VVD wil nationale cloud op Nederlandse bodem en meer cameratoezicht

De VVD wil dat er een nationale cloud op Nederlandse bodem komt voor de opslag van defensiegegevens. Ook moet er meer cameratoezicht komen, mag privacywetgeving niet in de weg staan bij het 'verbeteren van de veiligheid van burgers' en moet alles wat op straat geldt ook online gaan gelden. Dat laat de partij in het vandaag gepresenteerde concept-verkiezingsprogramma weten (pdf). Daarin gaat het vooral over veiligheid.

Zo is er een aparte paragraaf over het beschermen van online veiligheid. De VVD wil dat de overheid sneller en meer dreigingsinformatie gaat delen met (vitale) bedrijven. "Hierbij verwelkomen we de hulp van ethische hackers binnen bestaande juridische kaders." De partij wil daarnaast 'vijandige digitale apparatuur' weren, online aangejaagde ordeverstoring aanpakken en cybercriminelen zwaarder straffen.

Tevens zegt de partij mensen weerbaarder te willen maken tegen cybercrime. "Hierbij hebben we extra aandacht voor het beschermen van kinderen tegen online misbruik." Wat hier precies mee wordt bedoeld staat niet vermeld in het concept-verkiezingsprogramma. De partij stelt verder dat het watermerken van materiaal gegenereerd met behulp van kunstmatige intelligentie de norm moet worden.

Privacy

Een ander punt in het programma gaat over het delen van informatie om de veiligheid te verbeteren. "Wanneer privacywetgeving in de weg staat bij het verbeteren van de veiligheid van burgers, moeten we dat oplossen. De mogelijkheden voor publieke organisaties (zoals sociaal domein, zorg en veiligheid bij gemeenten), private partijen en samenwerkingsverbanden om onderling relevante informatie uit te wisselen om georganiseerde criminaliteit tegen te gaan of fraude te voorkomen worden verbeterd", aldus het programma.

Als het gaat om gezondheidsgegevens wil de VVD dat die in spoedgevallen direct bij de juiste zorgprofessional beschikbaar zijn. "Privacy is belangrijk, maar moet niet leiden tot situaties waarin het leven van patiënten in gevaar komt. Misbruik van zorggegevens bestraffen we streng." De IND moet daarnaast de bevoegdheid krijgen om mobiele telefoons van asielaanvragers aan het begin van de asielprocedure uit te lezen.

De VVD wil ook de mogelijkheden om cold cases op te lossen uitbreiden. "Door de inzet van (internationale) genealogische databanken kunnen veel slachtoffers en nabestaanden duidelijkheid krijgen. Ook zorgen we dat gegevens langer bewaard kunnen worden." Tevens moeten gezondheidsgegevens toegankelijker worden voor onderzoek.

Camera's

De partij pleit ook voor meer cameratoezicht. Zo moeten er meer ANPR-camera’s in de grensregio’s komen. Gegevens van ANPR-camera’s mogen vaker worden gebruikt door de politie in de aanpak tegen de georganiseerde misdaad. "Op stations en andere ov-knooppunten komen meer camera’s om criminelen een gezicht te geven en makkelijker op te sporen", staat in het programma vermeld. Tijdens het verkiezingscongres op 23 september stellen de VVD-leden het definitieve programma vast.