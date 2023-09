"Berichten bijna alle Nederlandse X-gebruikers verzameld voor overheden"

Berichten van bijna alle Nederlandse X-gebruikers worden verzameld voor overheden, maar gebruikers worden hier niet over geïnformeerd. Dat stellen AG Connect, Binnenlands Bestuur en iBestuur op basis van eigen onderzoek. De overheidsinstanties maken gebruik van tools zoals OBI4wan en Coosto voor klantcontact, maar ook om te zien hoe erop social media over de organisatie wordt gesproken.

“Je kan ervanuit gaan dat iedere Nederlandstalige twitteraar wel ergens in onze ‘bak’ zit”, zeggen Alexander de Ruiter en Alex Slatman van OBI4wan. “Als je twittert over Nederlandse onderwerpen, zijn er waarschijnlijk tweets van je verzameld." Organisaties die social media monitoren moeten dit aan de betrokken gebruikers laten weten, maar dat blijkt in de praktijk niet te gebeuren. Volgens OBI4wan is het technisch onmogelijk om gebruikers over iedere verzamelde tweet te informeren. "Omdat Twitter verbiedt om standaardberichten naar grote hoeveelheden mensen te sturen."

Organisaties die social media monitoren moeten gebruikers dit laten. "Bij monitoring van sociale media zijn soms andere organisaties betrokken dan alleen het platform. Deze andere organisaties zijn vaak bij betrokkenen niet bekend. Juist daarom is het noodzakelijk dat er goed wordt geïnformeerd richting betrokkenen, onder andere omdat een betrokkene niet zelf weet wie er verwerkt en dus ook niet weet op welke website die zou moeten kijken", aldus de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

De monitoringsbedrijven moeten betrokken gebruikers ook duidelijk maken wie ervan hun dienst gebruikmaakt. "Bedrijven moeten de betrokkenen laten weten dat ze gebruikmaken van deze monitoring", laat de AP verder weten. OBI4wan stelt dat het bezig is met de ontwikkeling van filters, waardoor twitteraars binnenkort kunnen opvragen welke organisaties hun tweets inzien en waarom.