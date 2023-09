Asus-routers via kritieke kwetsbaarheden op afstand over te nemen

Drie type routers van fabrikant Asus bevatten kritieke kwetsbaarheden waardoor de apparaten op afstand zijn over te nemen. De impact van de beveiligingslekken is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8. Asus kwam afgelopen mei, juli en augustus met firmware-updates voor de drie modellen. Het gaat om de Asus RT-AX55, RT-AX56U_V2 en RT-AC86U.

De routers bevatten drie format string kwetsbaarheden (CVE-2023-39238, CVE-2023-39239 en CVE-2023-39240) die remote code execution mogelijk maken, aldus het Taiwan Computer Network Crisis Management and Coordination Center. Voor de RT-AX55 en RT-AX56U_V2 zijn de problemen verholpen in firmware-versie 3.0.0.4.386_51948. Voor gebruikers van de RT-AC86U is versie 3.0.0.4.386_51915 verschenen.