VS en VK zetten nog eens elf verdachten achter Trickbot-malware op sanctielijst

De Amerikaanse en Britse autoriteiten hebben nog eens elf verdachten die achter de Trickbot-malware zouden zitten op een sanctielijst gezet. Eerder werden al sancties tegen zeven andere personen aangekondigd. Daarnaast zijn negen personen aangeklaagd voor betrokkenheid bij de Trickbot-malware en Conti-ransomware. Trickbot was in eerste instantie ontwikkeld voor het stelen van inloggegevens en fraude met internetbankieren, maar werd later ingezet voor het installeren van ransomware. De malware wordt verantwoordelijk gehouden voor verschillende grote aanvallen met de Ryuk-ransomware.

De elf personen die vandaag op de sanctielijst zijn geplaatst zijn systeembeheerders, managers, ontwikkelaars en programmeurs die de Trickbot-groep ondersteunden, aldus het Amerikaanse ministerie van Justitie. De elf verdachten hebben nu inreisverboden opgelegd gekregen. Ook zijn tegoeden bevroren en is hun gebruik van het wereldwijde financiële systeem ernstige beperkt, zo claimt het Britse National Crime Agency (NCA). Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën en de NCA zijn er zeer waarschijnlijk banden tussen de verdachten, die zich allemaal in Rusland zouden bevinden, en de Russische inlichtingendiensten.