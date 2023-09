Britse consumentenbond: slimme apparaten verzamelen meer data dan nodig

Slimme apparaten verzamelen veel meer data van gebruikers dan ze nodig lijken te hebben om te functioneren, zo stelt de Britse consumentenbond Which? op basis van onderzoek. Voor het onderzoek werd er gekeken welke gegevens slimme speakers, televisies, wasmachines en beveiligingscamera's van gebruikers vragen.

Zo blijkt dat smart speakers van Bose gebruikersdata met Meta delen en vragen Google Nest-producten aan Android-gebruikers om toegang tot contacten en locatie, terwijl dit op iOS niet het geval is. Smart speakers blijken sowieso meer data van Android-gebruikers te vragen dan van iOS-gebruikers. Bij de slimme wasmachines willen fabrikanten de leeftijd van hun gebruikers weten en staat bij Miele locatietracking standaard ingeschakeld en is vereist voor het gebruik van de app.

"Wasmachines gaan gemiddeld elf jaar mee of langer, dat is een lange tijd dat je data wordt getrackt. Het is zelden honderd procent duidelijk wat een bedrijf met deze data doet, en we hebben geen bewijs dat één van deze bedrijven de data aan de hoogste bieder verkoopt", aldus Which?. Verschillende tv-fabrikanten gebruiken de data van hun gebruikers voor gepersonaliseerde advertenties. Deze 'tv tracking' is optioneel en gebruikers moeten toestemming geven, maar LG, Samsung en Sony hebben dit gebundeld in een 'accept all' knop.

De Britse consumentenbond vindt dat er beter moet worden gekeken of bedrijven wel een 'legitiem belang' hebben voor het verzamelen van deze gegevens, zoals ze zelf beweren. Daarnaast moet de transparantie richting gebruikers drastisch worden verbeterd. De Britse privacytoezichthouder ICO stelt dat mensen slimme apparaten moeten kunnen gebruiken zonder dat er grote hoeveelheden persoonlijke data worden verzameld. "Dit is niet de prijs die we verwachten te betalen."

Om het vertrouwen in deze bedrijven te behouden is het volgens de ICO belangrijk dat die transparant zijn over de data die ze verzamelen, hoe ze die gebruiken en ervoor zorgen dat de data niet wordt gebruikt of gedeeld op manieren die mensen niet verwachten. "De ICO ontwikkelt richtlijnen over databescherming en Internet of Things-apparaten en we zullen optreden als we zien dat de regels niet worden gevolgd", zo waarschuwt de toezichthouder.