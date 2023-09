X verbiedt scraping van platform in nieuwe algemene voorwaarden

X heeft de algemene voorwaarden aangepast en verbiedt nu het scrapen van het platform. De voorwaarden gaan op 29 september in en stellen dat geen enkele vorm van scraping of crawling zonder schriftelijk toestemming is toegestaan. In de huidige versie van de voorwaarden staat dat crawling is toegestaan, waarbij wordt verwezen naar het robots.txt bestand. Dat bestand werd onlangs al door X aangepast, waarbij alleen de Googlebot nog wordt toegestaan om het platform te crawlen. Scraping mag alleen met vooraf gegeven toestemming. Dat gaat eind deze maand veranderen.

Eind augustus werden techbedrijven door een coalitie van internationale privacytoezichthouders nog gewaarschuwd voor de risico's van scraping. Volgens de privacytoezichthouders brengt scraping verschillende privacyrisico’s met zich mee. Cybercriminelen kunnen er gerichte aanvallen als phishing en social engineering mee uitvoeren, commerciële bedrijven kunnen er hun databases voor bijvoorbeeld gezichtsherkenning mee uitbreiden en (buitenlandse) overheidsinstellingen kunnen de data gebruiken voor surveillancedoeleinden.