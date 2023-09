Slachtoffer datalek HAN eist duizend euro schadevergoeding

Een oud-student van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) eist wegens een datalek waar de onderwijsinstelling in 2021 mee te maken kreeg een schadevergoeding van duizend euro. In september 2021 maakte de HAN bekend dat het was getroffen door een datalek waarbij persoonsgegevens in handen van een aanvaller waren gekomen. De aanvaller eiste losgeld van de onderwijsinstelling, anders zou hij de gestolen data publiceren.

Uit het onderzoek dat naar de aanval werd ingesteld bleek dat de aanvaller toegang tot een server had gekregen waarop persoonlijke informatie stond. Het ging om ruim 530.000 unieke mailadressen, alsmede zo'n 15.000 "meer privacygevoelige gegevens", waaronder politieke voorkeur, BSN-nummer, niet versleutelde wachtwoorden, paspoort- en identiteitskaartnummers en meldingen over functiebeperkingen en studievertragingen.

Van de oud-student is mogelijk een formulier met zeer vertrouwelijke gegevens en medische info rond zijn studievertraging buitgemaakt. Hij eiste een vergoeding van duizend euro voor opgelopen immateriële schade en een schuldbekentenis van de onderwijsinstelling, maar die wil daar niet in mee gaan. Wel kreeg de oud-student een studentpsycholoog aangeboden. De oud-student vond het aanbod 'misplaatst', omdat hij dan opnieuw gevoelige gegevens met zijn voormalige hogeschool moet delen.

Daarop spande de oud-student een rechtszaak aan. "Ik dacht dat dit vertrouwelijk was", liet hij deze week tegenover de rechter over zijn mogelijk gestolen data weten. De advocaten van de HAN vinden dat de oud-student geen zaak heeft. Zo is niet vastgesteld dat zijn gegevens zijn buitgemaakt of misbruikt en zou de server voldoende zijn beveiligd.

"De hack vond plaats op de server die al achter zwaar getroffen maatregelen zit. Vergelijk het met toegangswegen tot een kluis. Elke toegangsweg heeft een ander slot. Maar de hacker ging onderdoor via een tunnel en kwam zo binnen", aldus de advocaten. De rechter doet op 4 oktober uitspraak, zo meldt de Gelderlander.