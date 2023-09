BBB voor gecentraliseerd digitaal patiëntendossier, tegen verplicht digitaal ID

De BoerBurgerBeweging (BBB) is voor een gecentraliseerd elektronisch patiëntendossier, het aanpakken van privacyregels die productie van slimme apparaten frustreren en banken onderling gegevens van klanten laten uitwisselen. Een verplichte digitale identiteit is volgens de partij onwenselijk en gevaarlijk voor de identiteit van het individu. Tevens moeten inlichtingendiensten bedrijven actief helpen met het verstoren van cyberaanvallen.

Vrijdag presenteerde de BBB het concept-verkiezingsprogramma, waaronder andere 'We respecteren de privacy van burgers en “komen niet achter hun voordeur”', als gulden regel is opgenomen. Het programma kent een apart hoofdstuk over digitalisering en techniek. Zo wil de BBB dat er een ministerie en minister van Digitalisering komt en moet de overheid opensource-ontwikkelingen op het gebied van digitalisering ondersteunen.

Een verplichte digitale identiteit die het bestaande paspoort of identiteitsbewijs vervangt en gekoppeld is aan een vergaande persoonsdigitalisering noemt de BBB onwenselijk en gevaarlijk voor de vrijheid van het individu. Wat betreft privacyregels (AVG) die de productie van slimme (medische) apparaten 'frustreren', waardoor bedrijven naar andere landen verhuizen, vindt de partij dat geanonimiseerd datagebruik mogelijk moet zijn bij de ontwikkeling van innovaties.

De BBB is verder voorstander van een gecentraliseerd elektronisch patiëntendossier waar het eigendom, dragerschap en beheer in handen is van de patiënt. "Dit zorgt voor betere coördinatie van zorg tussen verschillende zorgverleners en voorkomt dat patiëntgegevens versnipperd raken. Uiteraard mits de privacy en gegevensbeveiliging worden gewaarborgd."

Banken

Als het aan de BBB ligt mogen banken in het kader van hun samenwerking onderling gegevens van klanten delen. De partij vindt dat het gebruik van contant geld mogelijk moet blijven, waarbij er voorwaarden worden gesteld specifiek gericht op bestrijding van criminaliteit. "We zijn voor vrijheid en staan voor de mogelijkheid om transacties met contant geld te verrichten, zonder extra controle van de kant van de overheid en/of de financiële sector." Tevens wil de BBB barrières in privacywetgeving weghalen voor informatie-uitwisseling rond zaken die met zware criminaliteit te maken hebben.

Cyber

Inlichtingendiensten moeten als het aan de BBB ligt actiever worden in en het bedrijfsleven actief helpen met het verstoren van cyberaanvallen. "Met de toegang tot de kabel kunnen ze dat veel beter dan dit vanuit de cybersecurity ooit mogelijk is." De partij wil veiligheidsdiensten meer ruimte geven om hun 'discretionaire bevoegdheden' te gebruiken en wil het Cybercommando van Defensie verder uitbreiden. Het Defensie Cybercommando krijgt daarnaast toestemming om 'soft cyberoperaties' te verkennen, ter voorbereiding op inzet van de krijgsmacht, ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde.