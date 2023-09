ICANN opent in april 2026 aanvragen voor nieuwe generieke topleveldomeinen

Nog zo'n twee en een half jaar en dan wordt, als alles volgens plan gaat, het weer mogelijk om nieuwe generieke topleveldomeinen (gTLD's) aan te vragen. Dat laat het ICANN weten, de partij die gaat over de uitgifte van nieuwe topleveldomeinen. De laatste keer dat dit mogelijk was, was in 2012. Destijds werden ruim duizend nieuwe gTLD's vastgelegd, waaronder .amsterdam. Sindsdien werden de meer dan twaalfhonderd aangevraagde en goedgekeurde topleveldomeinen geleidelijk online gebracht.

ICANN heeft eind juli het implementatieplan voor het openen van de volgende aanvraagronde bij de raad van bestuur ingediend. Voordat het mogelijk is om nieuwe gTLD's aan te vragen moet er eerst een Applicant Guidebook (AGB) zijn opgeleverd. ICANN verwacht dat het opstellen van deze handleiding zo'n twee jaar in beslag gaat nemen en in mei 2025 is afgerond. "Dit tijdsvenster van twee jaar is verstandig en realistisch, aangezien deze periode talloze en verreikende aanbevelingen zal beslaan en dialogen met het Implementation Review Team (IRT) over de ontwikkeling van content."

ICANN verwacht dat al het operationele werk voor de volgende ronde in totaal drie jaar in beslag zal nemen. Het doel is dan ook om de aanvraagronde in het tweede kwartaal van 2026 te openen, waarbij april 2026 het doel is. Vertragingen in het voorbereidende werk zullen ook voor vertragingen in de opening zorgen, aldus de organisatie. Volgens de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), de organisatie die de .nl-domeinnamen beheert, lijken lokale overheden (zogenaamde geo-TLD’s) en merkhouders (brand-TLD’s) de grootste geïnteresseerden te worden. Organisaties die interesse hebben krijgen van de Canadian Internet Registration Authority (CIRA) het advies om zich nu al op de aanvraag voor te bereiden.