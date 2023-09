Wellnesscentrum Thermae 2000 getroffen door ransomware-aanval

Wellnesscentrum Thermae 2000 in het Limburgse Valkenburg is getroffen door een ransomware-aanval. Of er ook gegevens van klanten zijn gestolen kan nog niet worden gezegd. Dat blijkt uit een e-mail die het kuuroord naar klanten stuurde en waarover 1Limburg bericht. "Het is gewoon pure pech", laat een woordvoerder van Thermae weten. "De systemen zijn heel goed beveiligd, net zo goed als bij andere bedrijven. Maar tegenwoordig heb je nog eerder te maken met een cyberaanval dan met een brand."

Volgens het wellnesscentrum hoeven klanten niet bang te zijn dat er naaktbeelden zijn gestolen. "Er bevinden zich geen beveiligingscamera’s op plekken waar onze gasten zich naakt of in badkleding bevinden", aldus de woordvoerder. Ook medische gegevens zijn niet in gevaar: "Die worden namelijk verwerkt in een separate digitale omgeving. Deze medische gegevens zijn niet bereikt tijdens de ransomware-aanval."

De ransomware-aanval deed zich vorige week voor. Thermae 2000 zegt dat er geen losgeld is betaald voor het ontsleutelen van bestanden en dat het systemen dankzij beschikbare back-ups kon herstellen. Hoe de aanvallers toegang konden krijgen is niet bekendgemaakt. Het kuuroord spreekt zelf van een 'geavanceerde ransomware-aanval', maar geeft verder geen onderbouwing wat de aanval geavanceerd maakt. De aanval is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.