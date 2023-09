KNVB betaalde criminelen losgeld voor niet publiceren gestolen gegevens

De KNVB heeft de criminelen achter de LockBit-ransomware losgeld betaald voor het niet publiceren van gegevens die eerder dit jaar bij een aanval werden gestolen. Dat heeft de voetbalbond vandaag via de eigen website bekendgemaakt. De hoogte van het losgeldbedrag is niet gemeld. Op dinsdag 4 april meldde de KNVB dat criminelen erin waren geslaagd om in te breken op het netwerk van de voetbalbond en daarbij persoonlijke gegevens van medewerkers hebben buitgemaakt.

"Er wordt nader uitgezocht om welke gegevens dit gaat. De cyberinbraak is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens", aldus de KNVB. "Criminelen stelden gegevens te hebben buitgemaakt en deze te publiceren tenzij wij losgeld betaalden. Deskundigenonderzoek kon niet uitwijzen welke gegevens daadwerkelijk waren buitgemaakt of ingezien. Dit stelde ons voor een dilemma zonder een optie die voor ons prettig voelde", aldus de KNVB.

De voetbalbond merkt op dat de mogelijk buitgemaakte bestanden persoonsgegevens bevatten waarvan de verspreiding gevolgen kan hebben voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. "Het voorkomen van een dergelijke verspreiding weegt voor de KNVB uiteindelijk zwaarder dan het principe om ons niet te laten afpersen. Daarom werden er onder deskundige begeleiding afspraken gemaakt over het niet-publiceren en verwijderen van gegevens", voegt de voetbalbond toe.

Het gaat om identiteitsbewijs en handtekening van spelers die internationaal zijn overgeschreven in de periode 2015-2021, alsmede naam, adresgegevens, salarisgegevens en handtekeningen van spelers die in de periode 2016-2018 in Nederland speelden. Verder betreft het ook naam, contactgegevens en medische gegevens van personen die in de 'breedste zin' contact hebben gehad met het KNVB Sportmedisch Centrum. Tevens zijn mogelijk ook gegevens gestolen van personen die tussen 1999 en 2020 betrokken zijn geweest bij tuchtzaken.

De KNVB zegt niet te verwachten dat de gestolen data alsnog wordt gepubliceerd. "Wij baseren deze verwachting op de mening van externe deskundigen die ons hebben begeleid. Hun ervaring leert dat dergelijke cybercriminelen de door hen gemaakte afspraken nakomen. Toch wil de voetbalbond niet terugvallen op de beloften van criminelen. "We informeren daarom betrokkenen van wie mogelijk gegevens zijn buitgemaakt of ingezien. Dit stelt hen in staat om ook zelf extra alert te blijven op eventuele signalen van misbruik van hun gegevens." Hoe de criminelen toegang tot de systemen van de KNVB konden krijgen is niet bekendgemaakt.