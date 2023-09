CBS: bijna zeventig procent online platformen verzamelt gebruikersgegevens

Bijna zeventig procent van de Nederlandse online platformen verzamelde vorig jaar gegevens van gebruikers, zo stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het statistiekenbureau omschrijft online platformen als websites of apps die bemiddelen tussen afnemers en aanbieders van goederen, diensten of informatie. Bij 82 procent van de online platformen die gebruikersgegevens verzamelt is op de website terug te vinden welke gegevens precies worden verzameld. Twaalf procent vermeldt gedeeltelijk om welke gegevens het gaat en zeven procent laat helemaal niet weten welke gegevens worden verzameld.

Online platformen die zich richten op bemiddeling in diensten verzamelen vaker gebruikersgegevens (76 procent) dan platformen die zich richten op communicatie (66 procent), goederen (66 procent) of informatie (61 procent). Platformen die zich alleen richten op bedrijven verzamelen relatief weinig gebruikersgegevens (56 procent). Verder stelt het CBS dat bijna één op de drie online platformen in Nederland vorig jaar van algoritmen gebruikmaakte.

68 procent van de platformen gebruikte algoritmen om gebruikers van het platform te koppelen, de zogenaamde matching. Voor de gebruikers van het platform is niet altijd duidelijk hoe dit werkt en hoe deze matching gedaan wordt, zo stelt het statistiekenbureau. 45 procent van de platformen geeft aan dat op de website is te vinden uit welke beslisregels het algoritme bestaat, 55 procent doet dat niet.

Er bestaat geen compleet register van alle online platformen in Nederland. "Iedereen kan een website starten, zonder zich ergens officieel te registreren als platform", aldus het CBS. Om te bepalen welke online platformen er zijn in Nederland, heeft het CBS gebruikgemaakt van webscraping, modellering en machine learning. Dit leverde een lijst met bedrijven op. Uiteindelijk zijn er ongeveer 4650 bedrijven benaderd om een enquête over dataverzameling in te vullen. Dit werd door elfhonderd online platformen gedaan.