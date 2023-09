Adviescollege: vergroot ict-kennis van ministers en Tweede Kamerleden

Ict-kennis bij zowel ministers en staatssecretaris als Tweede Kamerleden is essentieel om nieuwe wetgeving en beleid te kunnen beoordelen op digitale uitvoerbaarheid. Het is daarom nodig om via training en opleiding de ict-kennis van bewindslieden en Kamerleden te vergroten, zo adviseert het Adviescollege ICT-toetsing in een advies aan alle politieke partijen, in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in november van dit jaar.

Het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over verbetering van de beheersing van ict-projecten en informatiesystemen, in het bijzonder risico en slaagkans van ict-projecten en doeltreffendheid en doelmatigheid van het onderhoud en beheer van informatiesystemen. Volgens het AcICT is meer aandacht voor de digitale overheid in verkiezingsprogramma’s cruciaal.

"De Rijksoverheid investeert jaarlijks grote bedragen in ICT om beleid en wetten te kunnen uitvoeren. Echter, de opzet van vernieuwingen is niet altijd goed doordacht en vaak onnodig ingewikkeld. Een slimmere aanpak bespaart tijd en geld, en verhoogt de kwaliteit van dienstverlening en de effectiviteit van beleid", aldus het Adviescollege. Dat adviseert om bij het maken van beleid en wetgeving in een vroeg stadium rekening te houden met de digitale uitvoerbaarheid daarvan.

Daarnaast moet er voldoende tijd, aandacht en middelen worden besteed aan het onderhouden en beheren van de huidige ict-systemen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt volgens het AcICT niet alleen op uitvoerend niveau, maar vergt diepgaande bestuurlijke aandacht. Om ervoor te zorgen dat de ict-huishouding de komende regeerperiode goed werkt, zijn extra stappen nodig, zo stelt het Adviescollege.

Het AcICT adviseert partijen in de partijprogramma's aandacht te geven aan het aanstellen van een minister voor Digitale Zaken, het goed doordenken van beleid als het gaat om digitale uitvoerbaarheid, het vergroten van de ict-kennis bij bewindslieden en Kamerleden en het inspireren van ambitieuze ict-deskundigen om bij te dragen aan een sterke digitale overheid.