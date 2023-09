X-account Ethereum-oprichter Vitalik Buterin gekaapt via sim-swapping

Het X-account van Ethereum-oprichter Vitalik Buterin, dat afgelopen weekend werd gebruikt voor een aanval waarmee 691.000 dollar werd gestolen, kon door middel van sim-swapping worden gekaapt. Dat heeft Buterin zelf bekendgemaakt. De computerprogrammeur en schrijver is onder meer mede-oprichter van Ethereum en Bitcoin Magazine.

Afgelopen zaterdag werd via het X-account van Buterin een bericht geplaatst dat linkte naar een zogenaamde speciale, gratis non-fungible token (NFT). Hiervoor moesten slachtoffers wel eerst hun cryptowallet aan het project koppelen. De link was door een aanvaller verstuurd, die vervolgens 691.000 dollar aan crypto van slachtoffers buitmaakte. Op Warpcast laat Buterin weten dat zijn T-Mobile-account door middel van sim-swapping was gestolen.

Bij sim-swapping weten criminelen het telefoonnummer van een slachtoffer over te zetten op een simkaart waarover zij beschikken en kunnen zo bijvoorbeeld MFA-codes ontvangen. Om de sim-swap uit te voeren doen criminelen zich voor als het slachtoffer en bellen de telecomprovider om het nummer van het slachtoffer over te zetten. Ook komt het voor dat medewerkers van telecombedrijven worden omgekocht en vervolgens de sim-swap op verzoek van criminelen uitvoeren.

Buterin hekelt het feit dat alleen een telefoonnummer voldoende is voor het resetten van een Twitter-account, zelfs als het niet voor tweefactorauthenticatie wordt gebruikt. Ethereum-ontwikkelaar Tim Beiko adviseerde zijn volgers op X om een telefoonnummer volledig uit het X-account te verwijderen en 2FA toe te voegen.