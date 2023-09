Wolfsen: KNVB houdt met betalen losgeld verwerpelijk verdienmodel in stand

De KNVB houdt met het betalen van losgeld een verwerpelijk verdienmodel van criminelen in stand, daarnaast heeft de voetbalbond geen garanties dat de data alsnog wordt doorverkocht. Dat stelt Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, tegenover het AD. Wolfens is dan ook tegen het betalen van losgeld, net als het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De voetbalbond maakte vanochtend zelf bekend dat het criminelen losgeld had betaald om eerder dit jaar gestolen gegevens niet te publiceren. Een bedrag is niet bekendgemaakt, maar de aanvallers eisten ruim een miljoen euro om de gegevens niet te openbaren. Het gaat onder andere om het identiteitsbewijs en handtekening van spelers die internationaal zijn overgeschreven in de periode 2015-2021, alsmede naam, adresgegevens, salarisgegevens en handtekeningen van spelers die in de periode 2016-2018 in Nederland speelden.

Verder betreft het ook naam, contactgegevens en medische gegevens van personen die in de 'breedste zin' contact hebben gehad met het KNVB Sportmedisch Centrum. Tevens zijn mogelijk ook gegevens gestolen van personen die tussen 1999 en 2020 betrokken zijn geweest bij tuchtzaken. De KNVB stelde dat het voorkomen van de verspreiding van de gegevens zwaarder weegt dan het principe om zich niet te laten afpersen.

"Als je losgeld betaalt heb je geen enkele garantie dat cybercriminelen jouw gestolen gegevens alsnog niet doorverkopen. Bovendien houd je zo een verwerpelijk verdienmodel in stand, dat de privacy van mensen ondermijnt. De AP raadt ernstig af om losgeld te betalen", laat Wolfsen in een reactie weten. Ook het ministerie van Justitie en Veiligheid raadt het betalen van losgeld ten zeerste af. "Je financiert criminelen om zo een volgende aanval te kunnen plegen en het is geen garantie dat je je gegevens terug krijgt."