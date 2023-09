Kabinet komt met 930.000 euro voor ontwikkeling cybersecurity-projecten

Het kabinet en de Europese Commissie hebben 930.000 euro beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van Nederlandse cybersecurity-projecten. Mkb-ondernemers en onderzoekers kunnen per project een bedrag van tussen de 25.000 en 75.000 euro aanvragen. De financiering wordt gedaan vanuit de zogenoemde Cybersecurity Innovation Fund-regeling (CIF-NL).

De CIF-NL-regeling biedt bedrijven extra ondersteuning en is bedoeld voor projecten die bijdragen aan automatisering van bestaande cybersecurity-oplossingen, behoud en scholing van personeel, veilig en privacy vriendelijk delen van data en het ontwikkelen of opschalen van nieuwe kleinschalige cybersecurity-oplossingen. Geïnteresseerden kunnen tussen 2 oktober en 2 november via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een aanvraag indienen.