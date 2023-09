Autoriteit Persoonsgegevens eist opheldering techbedrijf over AI-chatbot

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft bij een niet nader genoemd techbedrijf opheldering gevraagd over de integratie van een AI-chatbot in hun app die populair is bij kinderen. De AP wil onder meer weten hoe transparant de chatbot is over de omgang met de gegevens van gebruikers. Volgens de privacytoezichthouder gaan de ontwikkelingen rond de inzet van AI razendsnel.

"Dit betekent dat met name generatieve AI-toepassingen steeds breder worden gebruikt. De AP ziet grote risico’s bij het aanbieden van toepassingen zoals AI-chatbots aan kinderen, omdat zij zich onvoldoende bewust zijn van deze risico’s", zo stelt de AP. "Het is belangrijk dat zij bijvoorbeeld weten wat er gebeurt met hun chatberichten en of ze praten met een chatbot of met een echt persoon."

De toezichthouder wil van het techbedrijf weten hoe transparant de app is over het gegevensgebruik, en of er goed is nagedacht over een bewaartermijn voor de verzamelde gegevens. Naar aanleiding daarvan bepaalt de AP of vervolgstappen nodig zijn. Eerder kondigde de toezichthouder aan verschillende acties te ondernemen richting organisaties die gebruikmaken van generatieve AI. Zo heeft de AP deze zomer ook OpenAI om opheldering gevraagd over chatbot ChatGPT en gevraagd hoe het bedrijf omgaat met persoonsgegevens bij het trainen van het onderliggende systeem.