Hogeschool Saxion: meer dan een kwart werkstukken gemaakt met ChatGPT

Meer dan een kwart van de werkstukken die studenten van Hogeschool Saxion inleveren is gemaakt door ChatGPT, zo stelt de onderwijsinstelling. Begin dit jaar deed Saxion een grove schatting over het gebruik van de chatbot. "Een kwart van de verslagen hier komt via ChatGPT, zou op basis daarvan dan mijn inschatting zijn", stelde Saxion-lector ethiek en techniek Steven Dorrestijn in februari.

Het cijfer is een paar maanden later ’absoluut achterhaald’, zegt programmamanager toetsing Annemieke Bosshardt tegenover De Telegraaf. "Inmiddels kennen de meeste studenten ChatGPT en andere AI-tools. Het zou naïef zijn om te denken dat ze hier geen gebruik van maken." De Christelijke Hogeschool Ede denkt dat ’een gedeelte van de studenten’ AI-tools inzet. De Universiteit Leiden heeft geen idee hoe vaak studenten AI gebruiken, maar zegt er wel alert op te zijn.

Marktonderzoeksbureau Gfk liet afgelopen april weten dat ChatGPT bijna anderhalf miljoen personen in Nederland bereikt. "Studenten of schoolgaanden tussen de 18 en 28 jaar gebruikten de chatbot ook vaker dan anderen: de helft van hen hebben vaker dan 3 dagen de online dienst bezocht en zelfs 22 procent meer dan 6 dagen", aldus de marktvorser.

Het is Saxion-studenten niet verboden om ChatGPT te gebruiken. "Gebruik van AI is in beginsel toegestaan, mits je dat kritisch en verantwoord doet", laat Bosshardt weten. "Dus altijd transparant, met bronvermelding, en met oog voor de schaduwkanten van AI. Neem niets klakkeloos over, is de regel."