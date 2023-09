Ontwikkelaar bruteforcetool NLBrute bekent schuld in Verenigde Staten

Een Russische man heeft bekend de ontwikkelaar van NLBrute te zijn, een tool voor het uitvoeren van bruteforce-aanvallen op systemen, en zal 358.000 dollar die hij met de software verdiende afstaan. Dat laat het Amerikaanse ministerie van Justitie weten. De Rus werd begin dit jaar door Georgië aan de Verenigde Staten uitgeleverd. NLBrute voert bruteforce-aanvallen op systemen uit die via RDP (remote desktop protocol) toegankelijk zijn.

Volgens de aanklacht heeft de Russische verdachte de software ontwikkeld. Hij zou de tool hebben gebruikt om de inloggegevens van tienduizenden systemen te verkrijgen, die hij vervolgens op internet te koop aanbood. Daarnaast zou hij de tool tegen betaling aan andere cybercriminelen hebben aangeboden, die met NLBrute allerlei aanvallen uitvoerden.

De Amerikaanse aanklager stelt dat de verdachte inloggegevens voor meer dan 35.000 systemen aanbood en daarmee meer dan 350.000 dollar verdiende. De Rus werd op 4 oktober vorig jaar in Georgië aangehouden en eind februari aan de VS uitgeleverd. Hij heeft nu bekend schuldig te zijn aan apparaat- en computerfraude, waarvoor hij een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar kan krijgen. Wanneer de rechter uitspraak doet is nog niet bekend.