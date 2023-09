PVV wil digitale schandpaal voor veroordeelden, geen digitale euro

Er moet een digitale schandpaal komen voor mensen die voor gewelds- en zedendelicten zijn veroordeeld, zo vindt de PVV. De partij is daarnaast tegen een digitale euro. Dat staat in het gisteren gepresenteerde verkiezingsprogramma (pdf). Waar andere partijen in hun programma's zaken als privacy, techbedrijven, digitalisering en cybersecurity benoemen, laat de PVV zich hier in het eigen programma niet over uit.

De 'digitale schandpaal voor daders van geweld- en zedenmisdrijven' en 'geen digitale euro' zijn de enige digitaliseringsgerelateerde punten in het programma. Drie jaar geleden had de partij iets meer punten. Toen ging het om de 'identiteit van elke veroordeelde zeden- of geweldsdelinquent – met foto en naam – via gemeentelijke digitale schandpalen openbaar maken', alsmede een 'cybercrime-offensief', waarbij politie digitale vormen van criminaliteit serieuzer moest gaan aanpakken en er extra geld kwam voor de aanpak van 'geavanceerde cybercrime'.