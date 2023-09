Aardappelbedrijf HZPC maakt 'groot geldbedrag' over naar cybercriminelen

Het Friese aardappelpootbedrijf Royal HZPC heeft vorige week een 'groot geldbedrag' naar cybercriminelen overgemaakt, zo heeft het aardappelconcern zelf bekendgemaakt. Wat er precies is gebeurd wordt niet door HZPC gemeld. Inmiddels werkt HZPC naar eigen zeggen samen met banken en politie om de schade te beperken. "De uitkomst hiervan is nog verre van zeker. Een extern forensisch onderzoek is gestart."

Royal HZPC is bezig met het opmaken van haar jaarrekening over het boekjaar 2022-2023. Deze jaarrekening wordt normaliter op 5 oktober 2023 vastgesteld. De fraude krijgt volgens het bedrijf zijn weerslag in de jaarrekening en heeft mogelijk ook gevolgen voor de datum van vaststelling. Omdat het onderzoek nog gaande is wil HZPC geen verdere informatie geven.

HZPC is gespecialiseerd in de veredeling, productie en afzet van pootaardappelen en heeft haar hoofdkantoor in Joure. Voor het lopende boekjaar wordt een omzet van 390 miljoen euro verwacht. Mogelijk dat het aardappelbedrijf slachtoffer is geworden van ceo-fraude of een variant hiervan. Zo meldde de gemeente Alkmaar onlangs dat het vanwege een valse factuur 236.000 euro naar criminelen had overgemaakt.