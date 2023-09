Overheid waarschuwt Nederlandse bedrijven met kwetsbare Zimbra-servers

Het Digital Trust Center (DTC) van het ministerie van Economische Zaken is begonnen met het waarschuwen van Nederlandse bedrijven met een kwetsbare Zimbra-mailserver. Zimbra is een collaborative software suite die onder andere mailserversoftware en een webmailclient bevat. De software zou door meer dan 200.000 organisaties wereldwijd worden gebruikt.

De afgelopen jaren zijn kwetsbaarheden in Zimba geregeld het doelwit van aanvallers geweest. Vorig jaar waarschuwde het DTC nog voor een kritieke kwetsbaarheid (CVE-2022-27924) die op grote schaal wordt misbruikt. Vanwege het gemak waarmee de kwetsbaarheid te misbruiken is verhoogde het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) destijds de inschaling van het beveiligingsadvies naar hoog/hoog.

Onlangs ontving het Digital Trust Center opnieuw lijsten met ip-adressen van Zimbra-servers in Nederland die mogelijk nog kwetsbaar zijn. Het DTC is nu begonnen met het waarschuwen van bedrijven die te herleiden zijn op basis van deze lijst. De overheidsinstantie adviseert ondernemingen om Zimbra-updates, vanwege het risico op aanvallen, zo snel mogelijk te installeren.

Configuratie

Verder krijgen bedrijven het advies om hun Zimbra-server zo te configureren dat de beheerdersinterface niet direct vanaf internet toegankelijk is. In het geval van Zimbra wordt ook nog wel eens de zogenoemde 'Memcache service' direct benaderbaar gemaakt voor het internet. In de meeste gevallen gaat het hier om een configuratiefout en is het advies dit dicht te zetten door verkeer naar de Memcache service (port 11211) te blokkeren. In het geval de Memcache service direct benader is of was, adviseert het DTC om de Zimbra-omgeving te (laten) controleren op mogelijk misbruik.