Overheid start publiekscampagne voor betere digitale vaardigheden

De Rijksoverheid start volgende week een nieuwe publiekscampagne waarin burgers worden opgeroepen om hun digitale vaardigheden te verbeteren. Met tv-spotjes, radiospots, reclameborden en online advertenties worden burgers geïnformeerd over gratis lessen. Die zijn online te volgen of in de buurt. "In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak kunnen zij mede daardoor niet goed omgaan met een computer of een mobiele telefoon", zo stelt de website Digitale Overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De campagne 'Doe meer met Taal' richt zich op mensen met Nederlands als moedertaal, in de leeftijd van 20 tot en met 49 jaar. Zo staan in de campagne en lessen alledaagse situaties centraal, zoals het versturen van e-mails voor werken, aanmaken van een tikkie, invullen van online formulieren en online shopping. Voor alle campagnethema’s zijn online toolkits met kant-en-klare campagnematerialen beschikbaar. Tijdens de eerste campagne van Doe meer met Taal eind 2021 trok de site doemeermettaal.nl in de campagneperiode ruim 160.000 bezoekers.