New York Times trekt aanbeveling Wyze-camera's in wegens privacylek

De New York Times heeft de aanbeveling voor alle beveiligingscamera's van fabrikant Wyze ingetrokken wegens een incident waarbij gebruikers via de Wyze-webportal de camerabeelden van andere gebruikers te zien kregen. Wyze stelde begin deze maand in een kort bericht op het eigen forum dat het probleem tien gebruikers raakte, van wie de beelden zijn bekeken door gebruikers die op view.wyze.com waren ingelogd.

"We hebben ook de website aangepast, zodat het gebruikers niet meer na vijftien minuten van stream uitlogt en zoals normaal zal streamen. We zijn nog bezig met het onderzoek naar het probleem en hebben meerdere technische en beleidsmaatregelen doorgevoerd om herhaling in de toekomst te voorkomen", aldus de camerafabrikant. Die stelde ook dat het de tien gedupeerde gebruikers zou informeren.

The New York Times vindt dat Wyze geen duidelijke uitleg over het incident heeft gegeven of duidelijk hierover naar alle klanten heeft gecommuniceerd. "We vinden dat Wyze zich onverantwoordelijk gedraagt richting klanten. Daarom hebben we de onvermijdelijke beslissing genomen om onze aanbeveling voor alle Wyze-camera's in te trekken totdat het bedrijf betekenisvolle aanpassingen doorvoert aan de veiligheids- en privacyprocedures."