Thunderbird test end-to-end versleutelde chat via nieuwe Send-feature

E-mailclient Thunderbird krijgt een feature genaamd Send waarmee betalende gebruikers grote bestanden versleuteld kunnen uitwisselen, maar mogelijk ook end-to-end versleuteld kunnen communiceren en bestanden opslaan. Onlangs werd de komst van Thunderbird Send al aangekondigd, maar geen verdere details gegeven. Het Thunderbird-ontwikkelteam heeft in de eigen podcast 'ThunderCast' meer informatie gedeeld. Zo is de feature bedoeld voor het uitwisselen van grote bestanden die te groot zijn om normaal via e-mail te versturen.

Gebruikers kunnen de bestanden van een wachtwoord voorzien, zodat alleen de ontvanger die kan openen. De Thunderbird-ontwikkelaars stellen dat ze bestanden van gebruikers die op de Send-server worden opgeslagen niet kunnen lezen. "De mogelijkheid om content alleen in de client te versleutelen en ontsleutelen zorgt ervoor dat de server alleen als een relay fungeert", aldus de ontwikkelaars. Vanwege deze opzet zou de server ook kunnen worden gebruikt voor het end-to-end versleuteld versturen van chatberichten of als dataopslag.

Het Thunderbird-team heeft hier inmiddels prototypes voor ontwikkeld. Daarnaast wordt er ook nog naar andere toepassingen gekeken, maar daar zijn verder geen details over gegeven. Ook is het onbekend wanneer Send beschikbaar in Thunderbird komt. Wel is duidelijk dat de mogelijkheid om bestanden via de dienst te uploaden alleen beschikbaar komt voor 'subscribers'. Het zal een 'pro account feature' zijn, wat ook misbruik zou moeten tegengaan. Daarnaast zal Thunderbird zeer waarschijnlijk naar hashes kijken en die vergelijken met hashes van bekend misbruikmateriaal.